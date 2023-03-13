«التعليم» تعلن أسماء الطلاب المرشحين لتمثيل مصر بمسابقة ISEF 2023 بأمريكا

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار اهتمام الوزارة بتنمية مهارات الابتكار الإبداعى، ونشر وتعزيز البحث العلمى وتقنيات العلوم والتكنولوجيا الممنهجه عند الطلاب، اتساقا مع ما تقوم به الوزارة من جهود لبناء منظومة متكاملة، لرعاية واكتشاف الطلاب الموهوبين فى مختلف المجالات.

وقال وائل يحيى شكر الله، مدير عام الإدارة العامة للتدريب الإلكترونى إن هذه المسابقة تعد من أقوى المسابقات الدولية فى مجال العلوم والهندسة للباحثين من طلاب المرحلة الثانوية، وتنفذ على مدار أكثر من 10 سنوات، كما تعد من أكبر المسابقات العلمية، وأن هذه المسابقة تعتمد على امتلاك مهارات البحث العلمى للوصول لمشروع جديد يسهم فى حل مشكلة فى إحدى المجالات العلمية من خلال إتباع منهجية البحث العلمى الصحيحة، وأنه يتم ترشيح الفائزين للاشتراك فى المسابقة الدولية التى تضم أكثر من 80 دولة حول العالم.

وشارك أكثر من ثلاثة آلاف طالب من خلال المعارض التمهيدية التى أقيمت على مستوى الإدارات التابعة للمديريات التعليمية، وتم التصعيد من خلالها لعدد 283 مشروع، ثم التصفية على مرحلتين، المرحلة الأولى (أون لاين) وتم التحكيم للمشروعات بجلسات تحكيمية أسفرت عن انتقاء 95 مشروع للمشاركة فى التصفيات النهائية، والتى تم إقامتها فى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، والمرحلة الثانية تم خلالها تصعيد 9 مشروعات جماعية، وترشيح 18 طالبا، ليمثلوا جمهورية مصر العربية فى المسابقة الدولية (ISEF) بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت أسماء الطلاب المرشحين كالتالى:

- الطالب أحمد أيمن محمد، والطالب محمد صبرى عبد السميع، بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالسادات، فى مجال الهندسة الطبية.

- فى مجال العلوم النفسية والسلوكية فاز مشروعين للطالبات سما محمد فتحى والطالبة شهد محمد فتحى، والطالبة رحمه وائل سليمان، والطالبة بسمله خالد أحمد، بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالشرقية.

- فاز الطالب محمد أحمد حسن والطالبة جنى أحمد حسن، بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالعبور، فى مجال علوم المواد.

- فاز الطالب أحمد عاطف محمد، بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالسادات، والطالبة فريدة فتحى محمد، بمدرسة الفاروق الإسلامية للغات، فى مجال علوم الأرض والبيئة.

- فاز الطالب يس مصطفى علوى والطالب عبد الله محمد سعد، بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ببنى سويف، فى مجال الطب والصحة.

- فاز الطالب إبرام وديع نبى والطالب نور الدين شعبان عبد العزيز، بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالشرقية، فى مجال الطاقة الفيزيائية.

- فى مجال الروبوتات فاز الطالب محمد حماده فهمى والطالب يوسف حسن محمد، بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالعبور.

- فى مجال الأنظمة المدمجة فازت الطالبة لبنا وليد محمد والطالبة هبه وليد حسنى، بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالمعادى.

وفى نهاية الحفل تم تكريم الطلاب الفائزين وتقديم شهادات تقديرا لهم وحثهم على البحث والإبداع.