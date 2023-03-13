رياح وانخفاض فى درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 10:27 مساءً - تشهد محافظة بورسعيد، مساء اليوم الإثنين، انخفاضًا في درجات الحرارة، وهبوبًا خفيفًا للرياح على كل الأحياء ومدينة بور فؤاد.

بدأت الأجواء الباردة تعود مرة أخرى في محافظة بورسعيد، بعد حالة من ارتفاع درجات الحرارة والشعور بمناخ صيفي خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد مصدر ملاحي، أنه لم تؤثر الأجواء التي بدأت أن تكون باردة أو الرياح، على حركة الملاحة أو العمل في الموانئ البحرية، وكذلك عمليات الشحن والتفريغ.

كما تسير حركة التجارة بشكل طبيعي في كل الأسواق المختلفة بمحافظة بورسعيد، بداية من التجاري والحميدي الأشهر في بيع الملابس الجاهزة مرورًا بأسواق الخضراوات والفاكهة انتهاءً بسوق الأسماك في المحافظة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق وقد تصل إلى حد السيول على سيناء والبحر الأحمر، ليسود طقس بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أنه من المحتمل أن يكون طقس الغد به أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى.