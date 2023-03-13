سفير أستراليا بالقاهرة: ملتزمون بتعزيز المساواة بين الجنسين

جدة - نرمين السيد - وأكد سفير أستراليا بالقاهرة أكسل وابنهورست، التزام بلاده بتعزيز المساواة بين الجنسين، مضيفا أن هناك مبادرات للنهوض بالمساواة الاقتصادية للمرأة، واستراتيجية لإنهاء جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعى، موضحا التزام أستراليا يشمل استراتيجية جديدة للمساواة بين الجنسين فى عام 2023، والتى ستضع المساواة بين الجنسين فى صميم أولويات السياسة الخارجية والتنمية والاقتصادية والتجارية لأستراليا والمشاركة فيها.

كما سلط الضوء على أهمية حماية حقوق النساء والفتيات فى المساحات الرقمية والتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعى عبر الإنترنت وتيسير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال: "نحن نعيش فى عالم رقمى وإن استخدام الإنترنت أخذ فى الازدياد، وأسواق تكنولوجيا الهاتف المحمول آخذة فى التوسع، والعديد من الوظائف لها مكون رقمى، وتوفر منصات الوسائط الاجتماعية طرقا للاتصال، وزاد فيروس كوفيد -19 من أهمية الاقتصادات الرقمية التى تعتمد على العمال بمهارات STEM، ومع ذلك، لم يستفد الجميع من هذه التطورات الرقمية".

وأضاف أن النساء والفتيات على وجه الخصوص لا تزال مستبعدات من المشاركة الكاملة فى العصر الرقمى، فى وظائف العلوم والتكنولوجيا، ويتعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعى الذى تسهله التكنولوجيا والذى يهدد حقوقهن وسلامتهن ورفاهيتهن، وأن كل من أستراليا ومصر تواجه هذه التحديات.