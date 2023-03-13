استعدادًا لشهر رمضان.. الجامع الأزهر يناقش أدب التعامل مع القرآن الكريم  

جدة - نرمين السيد - يعقد ملتقى "شبهات وردود" بالجامع الأزهر الشريف، عصر غد الثلاثاء، ندوة بعنوان "أدب التعامل مع القرآن الكريم"، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات من الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، وإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على الرواق الأزهرى، والدكتور هانى عودة، مدير عام الجامع الأزهر.





يأتى ذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك -شهر القرآن- للتأكيد على الآداب التى يجب الالتزام بها عند قراءة القرآن الكريم، إذ يستعرض المحاضرون خلال الملتقى عددًا من النصائح التى يجب أن يتحلى بها المسلم فى الشهر المبارك.

ويحاضر فى ملتقى هذا الأسبوع الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر والمشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهرى بالجامع الأزهر، والدكتور مجدى عبدالغفار، رئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية السابق بكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور حبيب الله حسن، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، ويدير الحوار الأستاذ سعد المطعنى، المدير السابق لإذاعة القرآن الكريم.

وقال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، إن هذا الملتقى من الأنشطة المهمة التى يحرص الرواق والجامع الأزهر على عقدها، لافتا إلى أنه يتم اختيار عناوين الملتقيات وفقا لمستجدات الظروف الراهنة والشبهات الدائرة حول ثوابت الشرع الحنيف، وما يواجه الوطن والأمة الإسلامية والعربية من متغيرات، مؤكدًا أن اختيار القضايا تتأتى وفقا لما يعيشه الشارع المصرى من أحداث تهم قطاع عريض من الجماهير، ولم يتوقف على تفنيد الشبهات التى تثار حول الإسلام فحسب، بل يناقش كل القضايا فى مصر وخارجها.

وأشار إلى الحرص على اختيار المحاضرين من القامات بعناية شديدة لكل موضوع من مواضيع الملتقى، سواء من أعضاء هيئة كبار العلماء أو كبار العلماء والخبراء فى مختلف التخصصات من جامعة الأزهر وخارجها.

ومن جهته، قال الدكتور هانى عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إن ملتقى "شبهات وردود" يرد على الكثير من الشبهات التى يرددها البعض، والتى يتولى العلماء من مختلف التخصصات بالأزهر الشريف الرد عليها لتصويب المفاهيم المغلوطة الدائرة فى أذهان المواطنين، وتوضيحها بالأدلة القاطعة عقلا ونقلا، وفتح حوار مع الجمهور حول هذه القضايا للإجابة على كافة التساؤلات.

جدير بالذكر أن ملتقى "شبهات وردود" يُعقد الثلاثاء من كل أسبوع فى رحاب الجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر وبتوجيهات من فضيلة الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، ويتناول الملتقى فى كل حلقة قضية تهم المجتمع والوطن والعالَمَين العربى والإسلامى.