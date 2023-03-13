وكانت المحافظة قد تعرضت مساء اليوم الإثنين لموجة من الأمطار الرعدية الغزيرة مصحوبة برياح شديدة وانتشرت السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء وانخفضت درجات الحرارة بصورة كبيرة.
وخلت الشوارع من المارة وأصيبت الحركة التجارية بالركود لتوقف حركة البيع والشراء لالتزام المواطنين منازلهم خشية تواصل سقوط الامطار الشديدة التى تحول دون عودتهم لمنازلهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رفع حالة الطوارئ بالشرقية لرفع مياه الأمطار وتسيير الحركة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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