رفع حالة الطوارئ بالشرقية لرفع مياه الأمطار وتسيير الحركة

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب رفع حالة الطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتشكيل فرق عمل بجميع الوحدات المحلية لرفع مخلفات الأمطار من الشوارع والميادين وتسيير الحركة المرورية والدفع بسيارات لشفط المياه المتراكمة بالأنفاق والشوارع المنخفضة وسرعة تشغيل بالوعات المياه لتصريف المياه بها.





وكانت المحافظة قد تعرضت مساء اليوم الإثنين لموجة من الأمطار الرعدية الغزيرة مصحوبة برياح شديدة وانتشرت السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء وانخفضت درجات الحرارة بصورة كبيرة.

وخلت الشوارع من المارة وأصيبت الحركة التجارية بالركود لتوقف حركة البيع والشراء لالتزام المواطنين منازلهم خشية تواصل سقوط الامطار الشديدة التى تحول دون عودتهم لمنازلهم.