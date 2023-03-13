تعامل معدات شركة مياه القليوبية مع الأمطار (صور)

جدة - نرمين السيد - انتشرت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، تنفيذا لتوجيهات المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار التى سقطت بكثافة مساء اليوم على مدن بنها وكفر شكر.





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