حياة كريمة فى الجيزة| مشروعات فى 12 قطاعا والتعليم الأكثر استفادة (تفاعلى)

جدة - نرمين السيد - وعلى مدار 3 سنوات، وصلت مبادرة حياة كريمة إلى جميع المحافظات لتحسين الخدمات، ومن بين هذه المحافظات كانت محافظة الجيزة التى تحظى بنصيب ليس بقليل من مشروعات مبادرة حياة كريمة.

مبادرة حياة كريمة التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدفُ تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى، أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لهدف التصدى للفقر المتعدد الأبعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا فى محافظات مصر ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم والاستثمار فى تنمية الانسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.

أبرز أرقام حياة كريمة

وخلال 3 سنوات من إطلاق المبادرة، يقدر حجم الموازنة الإجمالى بـ 700 مليار جنيه، ينفق فى شتى القطاعات، من البنية التحتية وحتى التعليم ومراكز الشباب والطرق.

ويستفيد من مبادرة حياة كريمة قرابة 58 مليون مواطن، هم أكثر من نصف سكان مصر، وترتب الأولويات حسب القرى الأكثر احتياجا، بإجمالى مشاريع عددها 30 ألف مشروع.

ووصل عدد مراكز الشباب المستهدف إلى 530 مركز شباب، أما مشروعات الطرق والكبارى، فيجرى إنشاء 1385 طريق، و315 كوبرى، وفى قطاع الصحة من المقرر إنشاء وصيانة 495 وحدة صحية.

محافظة الجيزة

محافظة الجيزة هى سابع أكثر المحافظات استفادة من مبادرة حياة كريمة، إذ تتصدر محافظة البحيرة القائمة.

وتستفيد محافظة الجيزة من مشروعات مبادرة حياة كريمة بإجمالى 1136 مشروع، فى مختلف القطاعات الخدمية.

12 مشروعا يشملها خدمات مبادرة حياة كريمة فى محافظة الجيزة، تشمل تحسين جميع مناحى الحياة للمواطنين من سكان محافظة الجيزة.

التعليم هو القطاع الأكثر استفادة من مشروعات حياة كريمة فى محافظة الجيزة بإجمالى 101 مشروع، يليه 50 مشروع فى قطاعات الرى، و43 فى قطاع الشباب والرياضة.