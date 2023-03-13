البنك الأهلى يضيف 3 نقاط لرصيده من حساب بيراميدز فى الدورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 08:28 مساءً - حقق فريق البنك الأهلى فوزًا غاليًا على بيراميدز، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف تقدم البنك الأهلى محمد فتحى فى الدقيقة 20 من ضربة رأس بالوضع طائرًا، وفى الدقيقة 70 نجح فخر الدين بن يوسف فى تسجيل هدف التعادل لبيراميدز، ثم أضاف محمود الجزار الهدف الثانى للبنك فى الدقيقة 81.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد البنك الأهلى للنقطة 17 فى المركز الخامس عشر، بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات، وتعادل 8 وخسر 10 مباريات، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، حقق الفوز فى 11 مواجهة، وتعادل فى 6، وخسر 4 مواجهات.

ضم تشكيل البنك الأهلى كلاً من.. حراسة المرمي.. محمد أبو جبل، خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أسامة ابراهيم _ إسحاقو يعقوبو، خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد_ محمد هلال _ كريم بامبو _ أحمد ياسر، خط الهجوم.. محمود قاعود .

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: أحمد صبحي _عاصم صلاح _ رزاق سيسيه _حمدي علاء _ موسي دياوارا _ محمد بسيوني _ إسلام جابر _ أحمد ياسين _ باسم مرسي.

فيما ضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد توفيق - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي، خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - إسلام عيسى - عبد الله مجدي - محمود صابر - هشام محمد - محمد صادق - محمود دونجا - دودو الجباس.