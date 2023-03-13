انخفاض حاد فى درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس غدا الثلاثاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 08:28 مساءً - كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد؛ بعد موجة الأتربة التي تشهدها سماء القاهرة، حاليًا.

وقال شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر «قناة صدى البلد»، إن موجة الأتربة ستختفي من سماء القاهرة؛ خلال الساعات المقبلة، ويكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وأضاف محمود شاهين، مساء اليوم الإثنين، أن الأتربة ستضرب مناطق من جنوب البلاد، غدًا الثلاثاء، كما يكون هناك انخفاضًا في درجات الحرارة بقيمة 7 درجات؛ لتصل إلى 20 درجة على القاهرة، كما تشهد السواحل الشمالية والوجه البحري سقوط أمطار خفيفة.

وأوضح مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار ستمتد على محافظات الصعيد، وتكون من خفيفة إلى متوسطة، مشيرًا إلى أن محافظة البحر الأحمر والسويس ستشهدان سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتصل إلى السيول وسط وجنوب سيناء، وعلى مناطق من محافظة البحر الأحمر.

ولفت ممدوح شاهين، إلى أن هناك تواصل دائم مع غرفة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل متابعة حالة الطقس بشكل دائم، ومستمر.