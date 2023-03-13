افتتاح معرض" أهلا رمضان" الرئيسي بمدينة نصر غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 08:28 مساءً - تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لافتتاح المعرض الرئيسي " أهلا رمضان " بالقاهرة مساء غدا الثلاثاء، بمشاركة 400 عارض وشركة من كبرى الشركات المنتجة والموردة للسلع الغذائية، كذلك مشاركة الشركات التابعة لوزارة التموين، حيث سيتم تخصيص جناح لطرح اللحوم الطازجة وأيضا اللحوم المجمدة ومنتجات الأسماك، في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

كما تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة "، شركات الزيوت، والمطاحن، وشركتي الجملة العامة ‏والمصرية، وشركة قها، وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية"، ‏وغيرها من الشركات العاملة في إنتاج السلع الغذائية.

وتابع الدكتور علي المصيلحى وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، كافة التجهيزات الخاصة بالمعرض الرئيسي "أهلا رمضان" بمدينة نصر، والذي سوف يتم افتتاحه ‏رسمياً غدا الثلاثاء بحضور الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على أن يتم فتحه للجمهور في اليوم التالي مباشرةً، ويأتى معرض "أهلا رمضان" ضمن 455 شادرا ومعرضا تم افتتاحهم ‏بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في انتشار معارض "أهلا ‏رمضان".

كما تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ وفروع معارض "أهلا رمضان" بالسلع الغذائية بشكل يومى لتلبية احتياجات المواطنين فى ظل الإقبال الكبير فى التوافد على المنافذ لشراء السلع بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، كما خصصت وزارة التموين أقسام داخل المجمعات الاستهلاكية كفروع لمعارض "أهلا رمضان"، حيث يوجد مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية يكفى احتياجات المواطنين فى المتوسط من 4.5 إلى 6 أشهر.