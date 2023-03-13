 أهالى شبرا قلوج فى الغربية يحصدون ثمار «حياة كريمة» (إنفوجراف) 

جدة - نرمين السيد - يواصل قطار المشروع القومى لتنمية الريف المصرى الذى أطلقه الرئيس السيسى تحت مظلة وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الانطلاق فى كل القرى والنجوع التى يستهدف تنميتها وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، ومن بينها قرية شبرا قلوج فى الغربية.





ويوضح الإنفوجراف التالى ثمار مبادرة «حياة كريمة» لقرية شبرا قلوج:

حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير مركز شباب كفر شبرا، وإنشاء ملعب جديد ومبنى خدمى يضم عددا من الألعاب الفردية، وبناء ملاعب منجلة ورفع كفاءة المبانى الإدارية والخدمية، وإنشاء وحدة طب الأسرة بنسبة إنجاز تخطت الـ 60%.

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