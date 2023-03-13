الأوقاف: 1234 درسا أسبوعيا للسيدات بالمساجد الكبرى فى رمضان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق 1234 درسًا أسبوعيًّا للسيدات بـالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان المبارك بعدد 14 مديرية إقليمية كمجموعة ثانية، بحيث يبلغ إجمالى عدد الدروس المقامة أسبوعيًّا 2234 درسًا، وذلك يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة الظهر.





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