الأرصاد تكشف عن حالة طقس الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت هيئة الأرصاد، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على المناطق الداخلية لمحافظة مطروح، وأيضا على مناطق محدودة من الوجة البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ومن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة لتؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.