عاشور يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتى الإسكندرية وبيروت

جدة - نرمين السيد - وذلك بحضور د كتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، ودكتور وائل نبيل عبدالسلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الطلاب ودكتور كامل جلال الوزير المفوض ممثلًا عن وزارة الخارجية المصرية، ودكتور عمار الحورى رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان والوفد المرافق له، ودكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة.

وخلال فعاليات البروتوكول، أكد دكتور أيمن عاشور حرص مصر على دعم التعاون العلمى والأكاديمى مع الدول العربية الشقيقة، وخاصة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى ما تُمثله جامعة بيروت العربية من رمز حضارى، يعكس مبادئ وقيم العمل العربى المُشترك، لافتًا إلى الروابط التاريخية والأكاديمية الفريدة التى تجمعها بجامعة الإسكندرية، والتى تعمقت منذ إنشاء جامعة بيروت العربية عام 1960، كإحدى مؤسسات وقف البر والإحسان بدعم من جامعة الإسكندرية.

وأضاف دكتور أيمن عاشور أن توقيع البرتوكول يعد انطلاقة جديدة لتأكيد أواصر التعاون بين البلدين، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم لجامعة بيروت العربية لخدمة الأمة العربية برؤية جديدة ومتميزة.

كما هنأ الوزير دكتور وائل نبيل عبدالسلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الطلاب، لتوليه مهام رئاسة جامعة بيروت العربية اعتبارًا من سبتمبر 2023، متمنيًا له التوفيق والسداد فى منصبه الجديد.

ومن جانبه ثمن دكتور عبدالعزيز قنصوة جهود جمعية البر والإحسان فى الوصول إلى توقيع هذا البروتوكول، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم لجامعة بيروت العربية، ومشيرًا إلى ما قدمته جامعة الإسكندرية خلال الفترة الماضية من أوجه الدعم لجامعة بيروت العربية، والتى من ضمنها تقديم الكوادر البشرية من أعضاء هيئة التدريس والخبراء، وغيرها من أشكال الدعم، وهو ما أسفر عن تبلور هذا النموذج الفريد الذى تُمثله جامعة بيروت العربية.

وفى كلمته أعرب دكتور عمار الحورى عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون، مشيدًا بالعلاقات الثنائية المصرية اللبنانية، ومؤكدًا أن القاهرة وبيروت يجمعهما علاقات تاريخية، تتسم بالصداقة والأخوة والمحبة المتبادلة، لافتًا إلى التعاون المصرى اللبنانى فى مجال التعليم على أعلى مستوى، وخصوصًا فى مجال التعليم العالى الجامعى، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين القاهرة وبيروت فى قطاع التعليم الجامعى.

وقع بروتوكول التعاون، دكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، ود. عمار الحورى رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى استكمال مسيرة الترابط بين الجامعتين العريقتين، بما يخدم التطور الأكاديمى والثقافى المشترك، ويُسهم فى تحقيق مكانة عربية ودولية رفيعة لكل منهما، بما يمكن من استشراف التطورات العلمية والتقنية الحديثة.

وخلال فعاليات توقيع البروتوكول أكدت الجامعتان الإسكندرية وبيروت العربية على تصميمهما على تجديد آفاق هذا التعاون بينهما وفقًا للقواعد والقوانين السارية فى كل من مصر ولبنان.

وينص البروتوكول على التعاون بين الجامعتين فى مجالات التعليم بمرحلتى البكالوريوس والليسانس، والدراسات العليا، والإشراف، والحكم على الرسائل العلمية، والندوات، والمؤتمرات العلمية، واستخدام المختبرات والمعامل، والمكتبات الجامعية، فضلًا عن التعاون فى مجالات الأنشطة الطلابية، والرياضية، والثقافية، والترفيهية، وتبادل الزيارات والوفود الطلابية وغيرها.

كما ينص البروتوكول على التعاون فى تنفيذ تدريب لطلاب جامعة بيروت العربية فى مستشفيات جامعة الإسكندرية وعياداتها الإكلينيكية، وذلك وفقًا لحاجة جامعة بيروت العربية.