فحص 150 سيدة بأسوان ضمن مبادرة الكشف عن الأورام

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد شوقى الموافى مدير مركز أورام أسوان - فى تصريح اليوم الإثنين - إنه تم توقيع الكشف الطبى على 150 سيدة، واكتشاف 14 حالة اشتباه أورام، حيث تقرر تحويلها إلى مركز أورام أسوان لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أنه تم خلال القافلة عقد برنامح تثقيفى صحى للكشف المبكر عن الأورام.

وعلى صعيد آخر، أكد شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بأسوان، أنه تم تنفيذ حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمساحة 850 م2 منها 3 حالات تعدى بالبناء المخالف بمساحة 500 م2 بقرية الكاجوج، بالإضافة إلى حالتى تعد فى المهد على الأراضى الزراعية بمساحة 350 م2 بقرية 7 قبلى.

وتم تنفيذ حملة لإزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 430 م2، وذلك بقرية الشطب منها 3 حالات إزالة فورية للتعديات فى المهد بمساحة 250 م2 بنجع ونس.