«مصر للطيران» توقع بروتوكولات تعاون خلال مشاركتها فى بورصة برلين الدولية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش مشاركتها بفعاليات بورصة برلين الدولية ITB خلال الفترة من 7 حتى 9 مارس الجارى. وخلال الفعاليات صرح الطيار إيهاب الطحطاوى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن التعاقد مع شركة Phoenix سيمتد خلال موسم الشتاء القادم لمدة ستة أشهر ويتضمن نقل عدد يتراوح بين 2000 إلى 3000 سائح خلال تلك الفترة، فيما يشمل التعاقد مع شركة Trendtours نقل مجموعات من السياح من مدن فرانكفورت وميونيخ وبرلين إلى الأقصر مباشرةً بإجمالى 3300 راكب.

وتم توقيع عقد مع شركة Berge& Meer لنقل مجموعات من السائحين من مدن فرانكفورت وميونخ وبرلين إلى الغردقة والأقصر بإجمالى 2000 راكب. وأضاف الطحطاوى أن مصر للطيران تسعى من خلال شركائها من وكلاء السياحة للمساهمة بقوة فى تنشيط الحركة الجوية السياحية فى مصر وزيادة عدد الركاب لخدمة الوجهات السياحية مثل الأقصر وأسوان والغردقة.

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