محافظة السويس يوجه بالاستعداد الجاد لاستقبال شهر رمضان المعظم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم الإثنين، بمبنى الديوان العام، للوقوف على استعدادات جميع الجهات لاستقبال شهر رمضان المبارك، بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ وخالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة وإيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما حضر الاجتماع محمد صفار نائب مدير الأمن ورامى سعد مدير عام مكتب المحافظ ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات والغرفة التجارية وشرطة المرافق وإدارة المرور ورؤساء المصالح الحكومية.

وفى بداية الاجتماع قدم المحافظ التهنئة لشعب السويس والأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع المرافق الحيوية والخدمات العامة وتقديم الخدمات للمواطنين فى جميع الأحياء.

وكلف "صقر" مديرى التموين والصحة والطب البيطرى والغرفة التجارية ومباحث التموين، بتكثيف الحملات فى جميع الأحياء للتأكيد على توفير السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية ومراجعة المحلات والمطاعم والشوادر ومعارض "أهلا رمضان" للتأكد من الصلاحية ومطابقتها للاستعمال الآدمى ومراجعة اللحوم والأسماك والدواجن التى تباع بالمحلات والأسواق وتوفيرها بأسعار فى متناول الجميع.

وشدد المحافظ على رؤساء الاحياء بالتواجد بالشارع السويسى لحل مشاكل المواطنين وتكثيف أعمال النظافة ومنع أى تعديات أو إشغالات والتفاعل مع المواطنين.