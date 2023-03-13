عبدالغفار: الارتقاء بصحة المواطنين على رأس اهتمامات مجلس وزراء الصحة العرب

جدة - نرمين السيد - ألقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب، الكلمة الافتتاحية لاجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب، فى دورته الـ58 التى عقدت اليوم الإثنين، فى دولة الجزائر الشقيقة.





استهل "عبدالغفار"، كلمته بتوجيه الشكر للدكتور عبدالحق سايحى، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرى ورئيس الدورة الثامنة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب، والسفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والمستشارة ميساء هدى، مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بجامعة الدول العربية، ولكافة الحضور من الوزراء وممثلى وزارات الصحة، أعضاء المجلس، مُعبرًا عن سعادته بحضور الاجتماع فى جمهورية الجزائر الشقيقة، مُتمنيًا كل التوفيق والسداد فى أعمال الدورة الحالية، داعيًا الله أن يُكلل أعمال المجلس بالنجاح والتوفيق، فى خدمة الشعوب العربية.

وقال "عبدالغفار"، إن جدول أعمال الدورة الـ58 يندرج به العديد من الموضوعات بالغة الأهمية، والتى تقتضى تكاتف الجميع من أجل التنسيق والتعاون المشترك لإنجازها على الوجه الأمثل، وجعلها واقعًا ملومسًا يصُب فى دعم الأمن الصحى والاجتماعى لكافة الدول العربية.

وأكد وزير الصحة والسكان، حرصه على متابعة الموضوعات والتقارير والتوصيات الصادرة عن أعمال الاجتماع الثانى عشر للجنة الفنية الاستشارية، والذى تضمن موضوعات تشمل قضايا وبنود محل اهتمام مشترك للجميع، مُعربًا عن تطلعه للتوافق بشأنها خلال اجتماع اليوم، تمهيدًا لعرضها غدًا على مجلس وزراء الصحة العرب، لإتخاذ قرارات من شأنها أن تضع هذه الملفات الهامة فى إطارها التنفيذى على أرض الواقع.

وفى ختام كلمته، أعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد من أجل الارتقاء بصحة وسلامة كل مواطن عربى، وأن يتم إقرار الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المكتب التنفيذى، بما يرفع عن كاهل مواطنى الدول العربية أية صعوبات يواجهونها فى ظل الظروف العصيبة والدقيقة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى، والصحى، التى يمر بها العالم اليوم، وتلقى مزيدًا من الضغوط على المنطقة العربية.