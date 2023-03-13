حالة الطقس غدا الثلاثاء.. عودة انخفاض الحرارة ونشاط الرياح

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 06:29 مساءً - حالة الطقس غدا الثلاثاء, كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل أحوال الجو المتوقعة، حيث يتوقع الخبراء أن يحدث انخفاض فى درجات الحرارة، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

يسود حالة الطقس غدا سيول على سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، ويكون الطقس معتدل خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، بينما يكون مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

يكون الطقس غدا مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون بارد خلال فترة الليل على أغلب الأنحاء، مع نشاط الرياح، المثيرة للرمال والأتربة.

تتساقط الأمطار بشكل ملحوظ وتختلف في شدتها كالتالي:

- أمطار خفيفة على فترات متقطعة قد تكون متوسطة على بعض المناطق،على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى.

- أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق وفترات متقطعة، على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة.

- فرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومحافظة البحر الأحمر.

- أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ والطور، وسانت كاترين ورفح ورأس سدر والزعفرانة ورأس غارب والغردقة والقصير ومرسى علم.

- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على شمال ووسط الصعيد .

جاءت درجات الحرارة غدا على كافة أنحاء الجمهورية كالتالي:

- درجات الحرارة غدا القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- درجات الحرارة غدا الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة.

- درجات الحرارة غدا مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة.

- درجات الحرارة غدا سوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.

- درجات الحرارة غدا قنا العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.

- درجات الحرارة غدا أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.