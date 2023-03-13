التنظيم والإدارة ينتهى من تقييم المتقدمين لشغل وظائف بهيئة تنمية الصعيد

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، لتفقد أعمال تقييم عدد 42 متقدما لشغل وظائف قيادية بالهيئة.





وأشاد "رئيس هيئة تنمية الصعيد"، بالمنظومة الإلكترونية، معربا عن فخره بامتلاك الحكومة المصرية منظومة تقييم مميكنة ومحوكمة ومدعمة بكل ضمانات النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين. وقال رئيس الهيئة، إن أهم ما يميز المنظومة هو جودة محاور عملية التقييم التى تسهم فى القياس الدقيق لقدرات وخبرات المتقدمين، وهو الأمر الذى يعين متخذ القرار على اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظيفة العامة، فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الدولة المصرية، وهى الجمهورية الجديدة، والتى تبنى بسواعد الكفاءات من أبناء الشعب المصرى. من الجدير بالذكر، أن المتقدمين خضعوا لاختبار يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية "وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التى يذكر المتقدم انه يجيدها"، والكفايات التكنولوجية والمعرفية "وتضم اختبارات الحاسب الآلى، والمعلومات العامة"، إلى جانب اختبار التخصص المرشح المتقدم لشغله.

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