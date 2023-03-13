محافظ جنوب سيناء يتابع الاستعدادات لمهرجان الهجن

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ جنوب سيناء خالد فودة اليوم الإثنين، الأعمال الإنشائية بالقرية التراثية التى يتم إنشاؤها ضمن الاستعداد للمهرجان المصرى الإماراتى الثانى لسباقات الهجن والتراث.





وأشار المحافظ - فى بيان اليوم - إلى أن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية، وقاعتى عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوى، حدائق مفتوحة ومسطحات خضراء، مؤكدا أنه تم الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية ومدرجات الجمهور والوحدة البيطرية، والمرحلة الأولى من أماكن إيواء الهجن، ومسجد الهجن، وجار الانتهاء من أعمال شبكة الطرق والجداريات الفنية والأعمال الإبداعية التى تثرى منطقة الهجن وتزيد من الأعمال الجمالية بها.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وأعمال المسطحات الخضراء استعدادا لافتتاحها قبل انطلاق المهرجان.