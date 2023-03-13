تزامنا مع مرور عام على تدشينه.. التحالف الوطنى أكبر مظلة للعمل الأهلى بمصر

جدة - نرمين السيد - يتزامن اليوم الثالث عشر من مارس، مع مرور عام على إطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والذى تم تدشينه فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، 2022 عام المجتمع المدنى، ليأتى كأول استجابة من المجتمع المدنى بإجراء حوار مجتمعى موسع، لتنسيق الجهود بين جميع أطراف العمل الأهلى والتنموى تحت مظلة واحدة، لتبدأ مسيرة العطاء والتنمية المجتمعية بالتكامل مع جهود الحكومة والقطاع الخاص.





يعود تاريخ العمل الأهلى والخيرى فى مصر إلى أكثر من 200 عام منذ إشهار أول جمعية أهلية، ومنذ ذلك الوقت كان وما زال التكافل الاجتماعى هو أحد أهم سمات الشخصية المصرية، ورغم الشكل المؤسسى الذى اتخذه هذا العمل، ومع تزايد أعداد الجمعيات والمؤسسات التى تجاوز عددها أكثر من 52 ألف جمعية، بات عدم وجود آليه تنسيق واضحة تعزز التواصل بين مؤسسات العمل الأهلى، وعدم توحيد الجهود بينهما، سببا وراء إهدار الكثير من موارد هذة الجمعيات وعدم وصول الدعم والمساعدات إلى مستحقيها، مع عدم وجود قاعدة بيانات موحدة تجمع بيانات الأسر المستفيدة، بالإضافة إلى عدم وجود مظلة واحدة تجمع كبرى مؤسسات العمل الأهلى وبعضها البعض تمكنهم من رسم سياسات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية الشاملة، لذلك كان لابد من توحيد كافة الجهود تحت مظلة واحدة وإطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى فى نموذج فريد من نوعه للتكامل والتكاتف وتجربة غير مسبوقة فى العمل المجتمعى فى مصر.

وضم التحالف بدوره الاتحاد العام للجمعيات والذى يمثل كيان قانونى منتخب ومؤسس بشكل ديمقراطى من كل الاتحادات الإقليمية والنوعية على مستوى الجمهورية، كما سعى التحالف لضم أعضاء جدد فى جميع المجالات والتخصصات وتوسيع دائرة المشاركة فى هذة التجربة الوطنية لتوحيد الجهود لتعظيم أثر العمل المجتمعى.

نجح التحالف الوطنى فى ضم 32 كيانا تنمويا وخدميا من رواد العمل المجتمعى فى مصر، تحت مظلة واحدة بإجمالى عدد متطوعين 250 ألف متطوع، ليقدم خدماته لأكثر من 30 مليون مستفيد خلال عام واحد، مما يعد محطة فارقة فى العمل الأهلى فى مصر.

استطاع التحالف تحقيق العديد من الإنجازات على مدار عام منذ انطلاقه:-

• تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوى على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا.

• لأول مرة فى تاريخ العمل الأهلى فى مصر، يتم رسم سياسات عمل الجمعيات الكبرى بشكل تشاركى تكاملى، والدخول فى مشروعات مشتركة مع التخطيط بشكل مسبق لضمان تحقيق التكامل وليس المنافسة والتكرار.

• إنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن، كما تم مراجعة جميع ميزانيات أعضاؤه من جميع الجهات الرقابية المنوط بها.

• متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للفرد 400 جنيه وللأسرة 2000 جنيه وهذا يوضح مدى حوكمة إنفاق أموال جمعيات التحالف.

• دعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية، وتم استقبال عدد 5 ملايين مواطن فى مستشفيات ومراكز طبية مملوكة لأعضاء التحالف الوطنى.

• توفير 39.500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص مشروعات رؤوس الماشية.

• إطلاق مبادرة ازرع لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال صغار الفلاحين ودعمهم وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاسترتيجية.

• إطلاق قوافل ستر وعافية والتى اصبحت أكبر حدث اجتماعى جماهيرى حاشد يتم تنفيذه فى القرى المصرية.

• إنشاء غرفة عمليات لتلقى الطلبات العاجلة والشكاوى، وللتحرك السريع فى أوقات الأزمة.

• دمج عدد 250 ألف شاب من المتطوعين فى أنشطة التحالف الوطنى، و هذا يعد أحد أهم مكتسبات التحالف، لتشجيع أكبر عدد من الشباب على الانضمام للنشاط التطوعى.

• كما أطلق التحالف برنامج تليفزيونى على شبكة تليفزيون الحياة، ليكون حلقة الوصل بين التحالف والمواطنين لتلقى الحالات والاستجابة لها، بالإضافة إلى استقبال الحالات من الصفحات الرسمية للتحالف على مواقع التواصل الاجتماعى، والرد عليها وتلبيتها من قبل أعضاء التحالف.

• لأول مرة فى تاريخ العمل الأهلى فى مصر يتم عمل قاعدة بيانات موحدة للتطوع فى مختلف الجمعيات، بحيث يتم من خلالها تبادل المتطوعين عند الحاجة، وتوفير برامج تدريبية لبناء قدراتهم.

ويستكمل التحالف الوطنى جهوده فى دعم المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من خلال إطلاق مبادرة "كتف فى كتف" فى كافة محافظات الجمهورية، بمشاركة متطوعى التحالف، وذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، والتى تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وذلك بتقديم 4.5 مليون كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية، التى بدأت بالمواطنين فى المحافظات الحدودية، لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات.

يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى انطلق فى شهر مارس 2022، بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، 2022 عاما للمجتمع المدنى، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، حيث يضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى فى المحافظات، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 32 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.