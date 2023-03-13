وزير الخارجية يستقبل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا

جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الإثنين، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، وذلك فى إطار التنسيق المستمر مع البعثة الأممية من أجل الدفع بالحل السياسى قدما فى سوريا الشقيقة.





وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أحاط المبعوث الأممى بالدعم الذى قدمته مصر إلى سوريا لمواجهة تبعات الزلزال المدمر فى فبراير الماضى، والزيارة التى قام بها إلى دمشق للوقوف إلى جانب الجمهورية العربية السورية فى تلك الأزمة، مشددا على ضرورة استمرار تقديم الدعم من جانب جميع الأطراف لمساعدة سوريا على الصمود أمام تلك التبعات.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن سامح شكرى، استمع إلى رؤية المبعوث الأممى حول تطورات مساعى الدفع بالحل السياسى فى سوريا، وأكد شكرى على أهمية إحياء العملية السياسية فى إطار حرص مصر على تسوية الأزمة السورية فى أسرع وقت، وبما يتوافق مع القرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2254، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة ووحدة الدولة السورية، وإنهاء كافة صور الإرهاب والتدخل الأجنبى بها، ووضع حد لمعاناة للشعب السورى الشقيق.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته مشيرا إلى أن وزير الخارجية أكد لبيدرسون استمرار دعم مصر الكامل لجهوده، وهو ما كان محل تقدير من جانب المبعوث الأممى الذى أعرب عن تقديره لجهود مصر على صعيد الدفع بحلحلة الأزمة وتقديم الدعم الإنسانى، وهو ما يأتى فى إطار الدور المحورى لمصر بالمنطقة، واتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة.