وزير القوى العاملة: تعيين 5 آلاف و665 من ذوى الهمم خلال 8 أسابيع

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الإثنين، عن تعيين 5 آلاف و665 من ذوى الهمم داخل منشآت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، خلال الـ8 أسابيع الماضية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى الثامن لوزير القوى العاملة حسن شحاتة مع مديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات الـ27، حيث شهد الاجتماع مناقشات بشأن مجموعة من الملفات التنظيمية منها تنفيذ خطة الوزارة فى حصر وتدريب وتشغيل ذوى الهمم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدمجهم فى "سوق العمل"، وكذلك مناقشة ملفات العمالة غير المنتظمة، والتفتيش على السلامة والصحة المهنية والعمل.

وبحسب البيان، أعلن الإجتماع المنعقد فى ديوان عام الوزارة عن أن المديريات قامت خلال الأسابيع الثمانية الماضية بحصر 12 ألف و467 منشأة من المنشآت التى يزيد عدد عمالها عن 20 عاملا، راصدة مدى استيفاء تعيين نسبة الـ5 % لذوى الهمم فيها، وكذلك الأعداد المطلوب استيفاء تعيينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وأوضحت أن عدد المنشآت التى تم حصرها حتى الآن يعمل فيها مليونا و899 ألفا و518 عاملا، وذلك من إجمالى منشآت يبلغ عددها 23 الفا و660 منشأة، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية، موضحة أن العدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوى الهمم فى هذه المنشآت التى تم حصرها يبلغ 94 ألفا و797 عاملا، وأن المعين منهم فقط 56 ألفا و923 عاملا، وأن المتبقى استيفائه للتعيين يبلغ 37 الفا و876 عاملا، وأكدت "الوزارة" فى بيانها أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يوميا مع المنشآت، وتجرى عملية باقى الحصر والتدريب والتشغيل..

وخلال الاجتماع، وجه الوزير شحاتة مديرى المديريات فى الاستمرار فى تقديم الخدمات للمواطنين بشكل كريم ولائق، وتفعيل أدوات المديريات بالاستمرار فى رعاية وحماية وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، و بالتواجد فى كافة مواقع العمل والإنتاج والحرص على التعامل بشكل متوازن مع طرفى العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل، وتعزيز علاقات العمل بينهم، موجها التقدير لعدد من المديريات التى نجحت خلال الأيام القليلة الماضية فى قيادة مفاوضات جماعية حققت الاستقرار فى مواقع الإنتاج.

كما وجه "الوزير" مديرى المديريات بتقديم مقترحاتهم فى الاجتماع المقبل بشأن رؤيتهم فى تعديلات على دليل الإجراءات الخاص بتفتيش العمل، والسلامة والصحة المهنية بما يحقق مصلحة صاحب العمل والعامل، ويفتح الباب أمام تفعيل تطبيق مبادئ وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، معلنا عن قراره الصادر أمس برقم 110 لسنة 2023 بإجازة إعادة المعاينة على المنشأة التى سبق تحرير محضر بشأنها، بعد طلب الممثل القانونى للمنشأة وسداد الرسوم المقررة، وبعد العرض كتابة على السلطة المختصة" وزير القوى العاملة"، مشفوعا بمبرراته، على أن تتم إجراءات المعاينة بمعرفة مدير المديرية، ومن خلال لجنة فنية مشتركة تضم فى عضويتها أعضاء من المديرية المختصة وديوان عام الوزارة، وقال الوزير أن هذا القرار من شأنه حماية حقوق ومصالح أصحاب العمل والعمال، ويعزز الهدف الرئيسى لدور الوزارة فى تفتيش العمل، وإتاحة الفرصة امام أصحاب المنشآت لإزالة أى مخالفات تخص بيئة العمل، مما يعود بالنفع على كافة الأطراف.