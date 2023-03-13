محافظ قنا يعلن تصدير أول شحنة ألواح كونتر إلى الصين (صور)

جدة - نرمين السيد - وقال محافظ قنا، اللواء أشرف الداودى، إن هناك اهتمام من الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفر كافة المقومات التى تساهم فى إحداث هذه التنمية وفقا لرؤية مصر 2030، مشيدًا بتصدير أول شحنة ألواح كونتر ومشتقاته من محافظة قنا إلى دولة الصين.

وأضاف الداودى، أن هذا الإنجاز يضاف لقطاع الصناعة بمحافظة قنا، فى ظل المزايا العديدة التى تتمتع بها المنطقة الحرة بقفط، ومن أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجى عبر نوافذ مكتملة الخدمات سواء من النواحى الجمركية أو الاستيراد وكذلك التصدير عبر ميناء سفاجا القريب نسبيا من محافظة قنا، حيث تعد المنطقة الحرة أهم آليات زيادة الصادرات ومضاعفة الناتج القومى.

وأوضح محافظ قنا أن مصنع ألواح الكونتر ومشتقاته يقع على مساحة 3587 مترا، بحجم استثمارات بلغ 7 ملايين و63 ألف دولار، يوفر 30 فرصة عمل للشباب كمرحلة أولى، ويتم تصدير 70 % من إنتاج المصنع إلى الخارج، ومن المتوقع أن يصل عدد الصادرات السنوية الى 100 حاوية 40 قدم بقيمة تقديرية مليون دولار.





وتابع الداودى، أن القيادة السياسية تسعى جاهدة لدفع عجلة الصناعة وزيادة المعدلات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلى، والتصدير للأسواق الخارجية، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهدا فى تقديم الدعم اللازم للمستثمرين الجدد وأصحاب المصانع القائمة لما يمثله قطاع الصناعة من دور محورى فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى، داعيا رجال الأعمال إلى القدوم للاستثمار بمحافظة قنا لما تتمتع به من مقومات استثمارية كالثروات المعدنية وشبكة الطرق الإقليمية المتميزة بالإضافة إلى قربها من موانئ التصدير.

يذكر أن أشرف الداودى محافظ قنا افتتح مصنع ألواح الكونتر ومشتقاته فى 21 يناير الماضى، واليوم يطلق أشار تصدير أول شحنة إلى دولة الصين.