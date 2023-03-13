تصريحات السيسى خلال استقباله رئيسة وزراء الدنمارك (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنه بحث مع رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن، التعاون فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين والموضوعات ذات الصلة بالبيئة، ارتباطًا بالجزء الذى بذلته الدولة المصرية فى استقبالها لمؤتمر قمة المناخ (COP27) فى شرم الشيخ.





وأضاف السيسى، فى كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى جمعه برئيسة وزراء الدنمارك، أنّه من الضرورى إيجاد حلول سريعة دون التدخل فى شئون الدول، مشيرًا إلى أنَّه لابد من إيجاد حلول للأزمة الروسية الأوكرانية تسهم فى خفض التوتر لما لها من تداعيات كبيرة على الأمن والاستقرار فى منطقتنا والعالم بأكمله.

وتابع الرئيس: "تحدثنا مع رئيسة وزراء الدنمارك فى موضوعات كثيرة منها حقوق الإنسان، تحدثنا بصراحة عن رؤيتنا فى مصر لهذا الموضوع المهم الذى نحرص فيه أن نتحدث بشأنه فى مناسبة مع أصدقائنا الأوروبيين، لإيجاد رؤية مهمة نطرحها فى استشراف رؤيتنا فى مجال حقوق الإنسان بمصر، والتى تعتمد على تطوير والاهتمام بحياة الإنسان فى كل المجالات المختلفة طبقا للمعايير الخاصة بالمنظمات الدولية".

وأردف: "وجدت تفهمًا كبيرًا من رئيسة وزراء الدنمارك، وهذا التفاهم محل تقدير واحترام، وهذا أمر أسجله، تحدثنا عن موضوعات خاصة فى منطقتنا وأهمية العمل على إيجاد حلول لمسألة الهجرة غير الشرعية، ونذكر فى مصر، أننا منذ سبتمبر 2016 لم يخرج قارب واحد أو مواطن واحد عبر الحدود البحرية أو البرية من مصر إلى أوروبا، وهذا التزام مصر، نحرص على ألا نكون معبرًا للهجرة غير الشرعية لأوروبا".