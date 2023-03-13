غلق كامل لبحيرة ناصر بأسوان منتصف أبريل القادم ولمدة شهر

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة العليا الـ 17 اليوم الإثنين، بحضور الحسين فرحات المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وعلاء رماح مقرر اللجنة والمشرف على تنمية البحيرات والثروة السمكية بجنوب الصعيد، بالإضافة لمسئولى وممثلى الهيئات التنفيذية والجهات الأمنية، فضلاً عن رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين.
واستعرضت اللجنة - وفقا لبيان المحافظة اليوم - معدلات الإنتاج السمكى والذى شهد زيادة فى كمية الأسماك الطازجة للعام الحالى للصيد فى الفترة من أول يوليو 2022 وحتى تاريخه بنسبة 30 %،و بكمية قدرها 7 ألاف طن بعد وصول الإنتاج إلى 25 ألف طن، بالإضافة إلى أكثر من 127 ألف صفيحة من الأسماك المملحة، فى حين كان فى العام السمكى الذى سبقه 18 ألف طن، بينما زادت نسبة المضبوطات من الأسماك بنسبة 70 % وبواقع 20،6 طن.
من جانبه، أكد "عطية" أهمية أن تكون هناك رؤية علمية ومستقبلية لإدارة بحيرة ناصر ليتحقق معها القيمة المضافة والعوائد الاقتصادية وخاصة المنتج السمكى بالوزن والحجم المناسب، والجودة العالية لطرحه بالأسعار المناسبة للمواطنين، بجانب إحكام السيطرة، وعدم وجود أى خلل فى منظومة تأمين المسطح المائى للبحيرة خلال الفترة التى ستسبق فترة الغلق حيث سيتم تقييم ودراسة الوضع، ومحاسبة المقصريين.
بدوره، أشار الحسين فرحات المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكى إلى أنه بناء على مطالب جمعيات الصيد سيتم تخصيص 4 أحواض عائمة إلى موانئ مؤقتة دون أى مقابل، على أن تقوم الجمعيات بتوفير مقر إدارى بكل ميناء، بالإضافة إلى أنه يتم العمل على تجهيز المعدات البحرية والسيارات مع إعداد الخطة اللازمة لتنفيذ فترة منع الصيد لعام 2023، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة فى حالة تواجد مراكب الصيد فى غير المكان المخصص لها.
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