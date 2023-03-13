استمرار فعاليات حملة التوعية وترشيد المياه بمدارس القاهرة الكبرى

جدة - نرمين السيد - استمر فريق التوعية بشركة المياه والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، فى تنفيذ ندوات التوعية المائية لطلاب المدارس بحى روض الفرج، ضمن فعاليات اليوم الرابع للحملة القومية لترشيد استهلاك المياه مارس 2023.





قال المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، إن هناك أهمية كبرى لتوعية طلاب المدارس بترشيد استهلاك المياه وكيفية التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى. وأضاف رئيس صرف القاهرة الكبرى، أنه تم تنفيذ ندوات للتوعية المائية بمدارس الحرية الرسمية الثانوية والابتدائية، السيدة عائشة الابتدائية. وتابع أن الحملة تضمنت تنفيذ ورش لتعليم السباكة المنزلية الخفيفة لصيانة، وإصلاح السباكة التالفة، وعمل مسابقات وتوزيع جوائز على الطلاب وألعاب تفاعلية تهدف إلى تعزيز مفهوم التوعية المائية.

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