جدة - نرمين السيد - أعربت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتا فريدركسن، عن تمنيها بأن يكون التعاون بين مصرَ وبلادها مصدر إلهام لبلدان أخرى فى بناء شراكات قوية، مشددةً على أنَّ قارتى أفريقيا وأوروبا يجب أن يتعاونا معًا، موضحة «لا يمكن أن نحل مشكلاتنا إلا من خلال شراكات قوية».





وأضافت رئيسة وزراء الدنمارك، فى كلمتها بالمؤتمر الصحفى الذى جمعها بالرئيس عبدالفتاح السيسى عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه «بالتعاون بين القارتين يمكننا إيجاد حلول مستدامة لشعوبنا، وهذا ما تدور حوله السياسة، وهو خلق مستقبل أفضل، نشكر الرئيس السيسى على قيادته ودوره الرائد فى المنطقة، نتقاسم تاريخًا طويلًا من الشراكة والتعاون والصداقة». وتابعت رئيسة وزراء الدنمارك: «يسعدنى القول إنّ العلاقات بين البلدين فى هذه الزيارة أصبحت أقوى».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيسة وزراء الدنمارك تشكر السيسى على دوره الرائد فى المنطقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.