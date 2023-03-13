«طفرة كبيرة».. إشادة ألمانية بمستوى التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فيتو سيسير، مفوض شئون السياسات العلمية والبحثية الخارجية بوزارة الخارجية الألمانية؛ لبحث دعم التعاون بين الجانبين فى المجالات العلمية والتعليمية والبحثية، وذلك بمقر الوزارة.





وفى بداية اللقاء، شدد الوزير على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وألمانيا خاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مشيدا بالتعاون العلمى المتميز بين مصر وألمانيا، سواء فى البرامج المشتركة للدراسات العليا أو المنح الدراسية والتبادل العلمى.

وأشار إلى أهمية دعم التعاون بين الجامعات المصرية والألمانية لتبادل الخبرات، بالتعاون مع بيوت الخبرة الصناعية الألمانية، مشيدا بالاتفاقيات الموقعة بين الجامعات المصرية والجامعات الألمانية؛ بهدف تبادل الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، ومنح درجات علمية مشتركة، وإلى تشجيع الوزارة لهذه الاتفاقيات؛ لأهميتها فى دعم التعاون الأكاديمى بين البلدين، وتبادل الخبرات فى شتى المجالات العلمية.

واستعرض عاشور، نماذج التعاون الناجحة بين البلدين، التى تعكس أواصر الصداقة بينهما، ومنها: التعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمى "DAAD"، وكذلك برنامج الشراكة من أجل البحوث والابتكار فى منطقة حوض البحر المتوسط (PRIMA).

وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات التعاون العلمى المشترك للاستفادة من خبرات الجانب الألمانى فى تطوير التعليم التكنولوجى بمصر، وإمكانية التعاون بين الجامعات التكنولوجية فى مصر ومثيلتها بألمانيا.

وأشاد الوزير بالتجربة الألمانية فى مجال التعليم التكنولوجى التطبيقى، فضلا عن الاستفادة من الخبرات الألمانية فى إنشاء برامج تدريبية فى مواجهة التغييرات المناخية بعد استضافة مصر لقمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، وكذلك العديد من البرامج الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، مثل (الذكاء الاصطناعى، والتكنولوجيا، وربط الصناعة بالبحث العلمى).

ومن ناحيته، لفت فيتو سيسير، إلى حرص بلاده على دعم العلاقات مع مصر، وأهمية تعزيز علاقات الصداقة التى تمتد لسنوات طويلة بين الجانبين فى العديد من المجالات، مشيدا بالطفرة الكبيرة التى شهدتها مصر على مستوى التعليم العالى والبحث العلمى خلال السنوات الماضية، التى كانت دافعا مهما لفكرة إنشاء فرع للجامعة فى مصر التى أصبحت تتميز بتنوع الجامعات ودعم الشراكات مع الجامعات الدولية.

ورحب "سيسير" بتقديم الدعم لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، التى أطلقها د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى يوم الثلاثاء 7 مارس الجارى، التى تتضمن 7 مبادئ رئيسية هى: (التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، ريادة الأعمال والابتكار)؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).