سفارات كندا والسويد والمكسيك تكرم رائدات التغيير لعام 2023

جدة - نرمين السيد - ومثَّل حكومات الدول الثلاث سفراءها فى القاهرة بحضور السفير لويس دوما سفير كندا، وجورجن برسون القائم بأعمال السفير السويدى، وهيكتور أورتيجا القائم بأعمال السفير المكسيكى.

وتم الاحتفال بإنجازات المرأة المصرية الملهمة على كل الأصعدة منهت الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية ويأتى تنظيم الحدث السنوى فى إطار دعم ومناداة حكومات الدول الثلاث للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات فى جميع المحافل.

وأنشئت جوائز "رائدات التغيير" تقديرا لمساهمات رواد المساواة بين الجنسين المصريين وجهودهم فى بناء مصر أقوى. ويتزامن تنظيم حفل توزيع الجوائز مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة.

وجاء تكريم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لجهودها المعهودة فى مجال دعم تمكين المرأة فى المحافظة وكشريك رئيسى للبرامج التنموية التى تدعمها سفارة كندا فى المحافظة، وكما وصفها السفير دوما فهى محرك النجاح الأساسى لكل من الشراكة وبرامج دعم المرأة فى سوق العمل وريادة الأعمال.

وأميرة سيد صحفية بجريدة "الايجيبشن جازيت" وأول مصرية حاصلة على زمالة الاتحاد الإفريقى للإعلام وعضو برلمان الشباب العالمى لشؤون المياه وتأتى جائزة رائدات التغيير كتقدير لما حققته قيادة المرأة المصرية فى مختلف المجالات وهن:

د. نوريا سانز - المدير الإقليمى بمكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم فى الدول العربية

د. هناء أبو الغار رئيس مجلس أمناء وأحد مؤسسى مؤسسة بناتى للفتيات بلا مأوى التى تقدم الدعم والرعاية الصحية والتعليمية وإعادة التأهيل النفسى والاجتماعى للفتيات بلا مأوى

هالة بركات - مدير مركز ريادة الأعمال والابتكار فى كلية إدارةالأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لدعمها السيدات من مختلف المراحل العمرية والفئات الاجتماعية بما فى ذلكذوى الاحتياجات الخاصة والذى لعب دورا هاما فى التنمية الاقتصادية فى مصر

د. كارمة محمد سامى مدير المركزالقومى للترجمة لمساهماتها فى إثراء الفضاء الثقافى وتفعيل دور الترجمة فى الحوار بين الثقافات

د. هبه هندوسة المؤسس والمدير التنفيذى للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "نداء" هو المشروع الرئيسى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 فى صعيد مصر ويهدف لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا فى ريف صعيد مصر

ريهام شعبان رائدة أعمال فى مجال المناحل وإنتاج عسل النحل وأحد المستفيدات من مشروع تعزيز فرص المرأة فى التصنيع الزراعى الذى تدعمه سفارة كندا والذى مكنها من المشاركة فى معرض Food Africa وتنمية أعمالها من المنيا لمصر ومن ثم للقارة الإفريقية وساندرا نشأت من أهم صانعات السينما فى مصر وحازت العديد من الأفلام الروائية الطويلة التى أخرجتها على نجاح جماهيرى.

وقال السفير لويس دوما السفير الكندى فى مصر، إن كندا تواصل سياسة المساعدة الدولية النسوية توجيه جهود البلاد لتعزيز المساواة بين الجنسين فى جميع أنحاء العالم، ففى 2021-22، خصصت كندا 99% من مساعدتها الإنمائية الدولية لمبادرات تستهدف أو تدمج المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وشمل ذلك التمويل التصدى للتمييز القائم على النوع الاجتماعى وتوفير إمكانية الحصول على خدمات الصحة الإنجابية لضمان تمكين النساء والفتيات من ممارسة حقهن فى اتخاذ قرارات بشأن تنظيم الأسرة وصحتهن، وفى الأسبوع الماضى، أصدر وزراء الخارجية والتنميةالدولية والتجارة الدولية فى كندا.

وقال هيكتور أورتيجا القائم بأعمال السفير المكسيكى أن السياسة الخارجية النسوية المكسيكية تتسم بريادتها فى تعزيزمنظور جندرى وأطر داعمة لحقوق الإنسان، على أولويات علاقاتها الثنائية، بالإضافة إلى المفاوضات المتعددة الأطراف إلى جانب وضعها آليات وبروتوكولات لرعاية ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعى كركيزة من ركائز عملها القنصلى فى مختلف أنحاء العالم وتوفير الحماية اللازمة للضحايا.

وفيما يتعلق بالابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين، تدعم المكسيك جدول أعمال يتضمن التعليم الرقمى، والقضاء على الفجوة الرقمية بين الجنسين والعنف الرقمى فى المجال الرقمى، وزيادة مشاركة الكوادر النسائية والفتيات فى سوق العمل وبالأخص فى مجالاتالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وقال جورجن برسون القائم بأعمال السفير السويدى ان المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة تعد منأولويات الحكومة السويدية ويشمل تركيز جهود السويد زيادة الجهود المبذولة لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستثمار فيصحتها، واتخاذ خطوات جديدة لتمكينها اقتصاديا.

وفى مصر، تعمل السويد بشكل وثيق مع الحكومة من خلال الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى، على حزمة من البرامج الداعمة لتمكين المرأة، متضمنة زيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل، والتمكين الاقتصادى، ودعم حقوقها.