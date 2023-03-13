«امتحنوا الأرواح» مبادرة جديدة للجنة المرأة بالمجمع المقدس

جدة - نرمين السيد - تنطلق اعتبارا من يوم الجمعة المقبل الموافق 17 مارس الجارى، ولمدة 3 أسابيع مبادرة جديدة للجنة المرأة بالمجمع المقدس تحت عنوان "امتحنوا الأرواح" (1يو 4: 1)، وذلك بهدف تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، وتقديم المفهوم السليم لعدد من المعتقدات والمسلمات والتقاليد الاجتماعية.







يحاضر فى المبادرة التى تقدم عبر صفحة لجنة المرأة بالمجمع المقدس على موقع التواصل الاجتماعى Facebook، بالترتيب الأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية ومقرر اللجنة، والأب القمص داود لمعى كاهن كنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة، والأنبا باڤلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، بالإسكندرية

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