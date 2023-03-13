السيسى: يجب التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إنَّ «هناك 10 سنوات من الجهد والحرص كانت من جانبنا بهدف إيجاد حل مناسب من خلال التفاوض مع أشقائنا الإثيوبيين، ونتفهم أهمية التنمية فى إثيوبيا ومستعدون للتعاون معهم فيها، ولكن دون أى تأثير على المواطن المصرى بأى شكل».





وأضاف السيسى، فى كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى جمعه برئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن، وبثتها «إكسترا نيوز»: «وجدنا تفهمًا وتوافقًا من جانب رئيسة وزراء الدنمارك حول ملف السد الإثيوبى، إذ أنَّ مصر الدولة الأكثر جفافًا فى العالم وليس لديها فرصة لكى تتحمل أى نقص من المياه التى تصل لها فى أى وقت من الأوقات».

وتابع رئيس الجمهورية: «لم يتواجد أى سد على نهر النيل عبر آلاف السنوات يؤثر على المياه، سواء كانت المياه كثيرة أو قليلة، المياه التى كانت بتنزل بناخد منها حصة مبتتغيرش حتى لو كان فى صعوبات، وكنا نقبل ذلك».

واستكمل: «المطلوب هو الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبى، مصر تبذل مجهودًا كبيرًا للغاية فى الاستفادة من كل نقطة مياه موجودة فى مصر، سواء كانت من خلال المعالجة وإعادة التدوير أو تحلية مياه البحر الأحمر والمتوسط».