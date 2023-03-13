وأضافت رئيسة وزراء الدنمارك، فى كلمتها بالمؤتمر الصحفى الذى جمعها بالرئيس عبدالفتاح السيسى، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»: «هذا كان دور قوى وضرورى بالنسبة لنا، والهجر غير الشرعية من التحديات المشتركة الأخرى التى نواجهها وأنتم كبلد شريك مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبى فى هذه المسألة ويسعدنا التعاون القوى مع مصر فيما يخص السيطرة على الحدود وإدارتها للاجئين».
وتابعت «فريدركسن»: «نستهدف تعزيز الشراكة حينما يتعلق الأمر بتهريب البشر، وهذا مجال مهم، ناقشنا أيضا الوضع السياسى الحالى وعواقب الأزمة الروسية الأوكرانية، ونعلم أن العديد من الأشخاص يدفعون ثمن هذه الأزمة نتيجة لأزمة الغذاء والطاقة، نعلم أنها مهمة صعب وسنعمل عن كثب عليها».
وواصلت: «على مدار سنوات زاد حجم التعاون مع مصر، وأبرزه التجارة والتحول إلى الطاقة النظيفة»، مضيفة: «مصر بلد قوى فى مجالات عديدة، ولها القيادة فيما يخص قضية التغير المناخى، ليس فقط بالنسبة للمنطقة، بل والعالم أجمع».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيسة وزراء الدنمارك: مصر بلد قوى.. ولها القيادة فى ملف التغير المناخى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.