رئيسة وزراء الدنمارك: مصر بلد قوى.. ولها القيادة فى ملف التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - هنّأت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتا فريدركسن، مصر على الاستضافة الناجحة لقمة المناخ cop27، موجهة الشكر للرئيس السيسى على مشاركته الشخصية فى ملف تغير المناخ والتحول نحو الطاقة الخضراء.





وأضافت رئيسة وزراء الدنمارك، فى كلمتها بالمؤتمر الصحفى الذى جمعها بالرئيس عبدالفتاح السيسى، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»: «هذا كان دور قوى وضرورى بالنسبة لنا، والهجر غير الشرعية من التحديات المشتركة الأخرى التى نواجهها وأنتم كبلد شريك مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبى فى هذه المسألة ويسعدنا التعاون القوى مع مصر فيما يخص السيطرة على الحدود وإدارتها للاجئين».

وتابعت «فريدركسن»: «نستهدف تعزيز الشراكة حينما يتعلق الأمر بتهريب البشر، وهذا مجال مهم، ناقشنا أيضا الوضع السياسى الحالى وعواقب الأزمة الروسية الأوكرانية، ونعلم أن العديد من الأشخاص يدفعون ثمن هذه الأزمة نتيجة لأزمة الغذاء والطاقة، نعلم أنها مهمة صعب وسنعمل عن كثب عليها».

وواصلت: «على مدار سنوات زاد حجم التعاون مع مصر، وأبرزه التجارة والتحول إلى الطاقة النظيفة»، مضيفة: «مصر بلد قوى فى مجالات عديدة، ولها القيادة فيما يخص قضية التغير المناخى، ليس فقط بالنسبة للمنطقة، بل والعالم أجمع».