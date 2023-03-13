السيسى: مصر تستضيف 6 ملايين لاجئ على أراضيها ولا تزايد بهم

جدة - نرمين السيد - وأوضح خلال مؤتمر صحفى جمع الرئيس السيسى برئيسة وزراء الدنمارك، ونقلته «إكسترا نيوز»، أن المحادثات شملت الهجرة غير الشرعية، حيث أكد الرئيس المصرى أنه منذ سبتمبر 2016، لم يخرج قارب واحد أو مواطن عبر الحدود البحرية المصرية باتجاه أوروبا، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بألا تكون معبرًا للهجرة غير الشرعية إلى القارة العجوز.
وحول ملف اللاجئين، قال الرئيس: «مصر تستضيف 6 ملايين أو أكثر، ولا تحاول أن تزايد لتتلقى شيئًا لدعم هذا التواجد، ويعيشون كمواطنين داخل بلادنا حتى تتحسن ظروفهم».
ولفت إلى أهمية حل مشكلات البلدان التى تعانى من الاضطرابات فى المنطقة، بما يسهم فى سيطرتها على حدودها البحرية والبرية، ومن ثم لا تمثل معبرًا إلى قارة أوروبا، مؤكدًا أن الاجتماع تطرق أيضًا لأهمية إيجاد حلول نزوح الأفارقة إلى أوروبا، وذلك من خلال إقامة مشروعات وتوفير فرص عمل داخل القارة.
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