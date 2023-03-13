جدة - نرمين السيد - وأضافت رئيسة وزراء الدنمارك، فى كلمتها بالمؤتمر الصحفى الذى جمعها بالرئيس عبدالفتاح السيسى وبثته «إكسترا نيوز»: «عقدنا مباحثات مثمرة مع الرئيس السيسى، وبين الوفدين، نتقابل فى وقت عصيب يواجه العالم فيه العديد من التحديات، ولكننا نعمل على إيجاد حلول لتغير المناخ والطاقة الخضراء فى هذا العالم غير المستقر».
وتابعت ميتا فريدركسن: «أعتبر مصر شريكًا قويا للدنمارك ولأوروبا، والشراكات بين مصرَ والأقاليم المجاورة مهمة فى ظل التحديات العالمية، وفيما يخص الشراكة طويلة الأمد، فإنَّها يجب أن تبنى على حوار يستند إلى الاحترام كما كان حوارنا اليوم، الذى كان مهمًا ومثمرًا فيما يخص قضايا الطاقة والهجرة غير الشرعية والتحديات العالمية التى نواجهها والتزامنا المشترك نحو مستقبل مستدام لكل الأجيال القادمة وللشباب فى مصر وإفريقيا والعالم».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيسة وزراء الدنمارك: مصر شريك قوى لنا ولأوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.