رئيس الوزراء يستعرض الملامح الرئيسية لمشروع موازنة «2023 - 2024»

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعلى السيسى، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، لاستعراض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023-2024.





وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية مشروع الموازنة المقترح، والمبادئ الأساسية التى تم صياغة بنود الموازنة فى إطارها، والتى تعمل على تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم التوافق بشأنه مع صندوق النقد الدولى، واستمرار إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية الواسعة فى شتى المجالات، بما يسهم فى تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة الإنتاجية، وتحفيز التصدير. كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ما يوليه مشروع الموازنة من أهمية قصوى لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار الدولة فى تبنى برامج تستهدف تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجا.

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