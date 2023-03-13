الرئيس السيسي: حرب روسيا وأوكرانيا لها تداعيات كبيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم كله

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 02:24 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من الضروري دعم التنمية في القارة الأفريقية، متابعا: "مهم أوي إيجاد حل يساهم في تقليل تحرك ونزوح المواطنين من أفريقيا إلى أوروبا أملا في مستقبل وحياة أفضل.. وخلق فرص عمل ومشاريع داخل الدول الأفريقية ويساهم في حل هذه المسألة".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء الدنمارك: "تحدثنا عن الأزمة الروسية الأوكرانية.. وأهمية الوصول إلى حل لها.. هذه الحرب لها تداعيات كبيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم كله.. وجهت نداء للعالم خلال قمة المناخ في شرم الشيخ بأهمية إنهاء هذه الأزمة وهذه الحرب.. نظرا للتداعيات على العالم كله".