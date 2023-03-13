الأرصاد: هذه المناطق على موعد مع أمطار رعدية مساء اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 02:24 مساءً - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن السلوم ومطروح على موعد مع الأمطار الرعدية مساء اليوم، ومن المتوقع أن تكون الأمطار متفاوتة الشدة، حيث تبدأ خفيفة تزداد حدتها مع تقدم الوقت لتصبح متوسطة قد تغزر أحيانا.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه متوقع أن تمتد فرص سقوط الأمطار مساء على باقى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ولكن تكون أقل حدة حيث متوقع أن تكون خفيفة إلى متوسطة .

وتابعت: وعلى النقيض تشهد القاهرة الكبرى اليوم وباقى الأنحاء طقس مائل للحرارة نهارا كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على ( القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناه وشمال الصعيد ) التى تعمل على إثارة الرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

ولكن مع دخول الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفه على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناه.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية و جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا على مناطق وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تغزر أحيانا على السلوم ومطروح ، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى.