رئيس الوزراء يستعرض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 02:23 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ على السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، لاستعراض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية مشروع الموازنة المقترح، والمبادئ الأساسية التى تم صياغة بنود الموازنة فى إطارها، والتى تعمل على تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تم التوافق بشأنه مع صندوق النقد الدولى، واستمرار إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية الواسعة فى شتى المجالات، بما يُسهم فى تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة الإنتاجية، وتحفيز التصدير.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ما يوليه مشروع الموازنة من أهمية قصوى لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، باستمرار الدولة فى تبنى برامج تستهدف تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجاً.