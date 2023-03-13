السيسى: مصر لديها رؤية لتعزيز حقوق الإنسان تعتمد على الارتقاء بحياة المواطن

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، إنه تحدث مع رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن" عن أهمية تطوير العلاقات مع الدنمارك فى مختلف المجالات، وعن التعاون مع الدنمارك فى مجال الطاقة المتجددة.





وأضاف خلال حديثه فى مؤتمر صحفى مع رئيسة وزراء الدنمارك، أن مصر لديها رؤية لتعزيز حقوق الإنسان تعتمد على الارتقاء بحياة المواطن. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، "ميتا فريدركسن" رئيسة وزراء الدنمارك التى تقوم بزيارة لمصر لمدة ثلاثة أيام.

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