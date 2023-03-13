وزير التنمية المحلية: الحكومة تتابع تنفيذ الخطط للتخفيف عن المواطنين

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الجيزة، الموقف التنفيذى لمشروعات البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرا إلى تقديم الدعم الكامل للمحافظة للإسراع فى معدلات تنفيذ المشروعات المستهدفة فى القطاعات الخدمية وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بسرعة نهو الأعمال بالقرى.

ولفت إلى أنه يجرى تنفيذ نحو 1200 مشروع خلال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بمركزى الصف وأطفيح لدعم البنية التحتية والارتقاء بالخدمات وتحسين الظروف المعيشية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطنين بالقرى المستهدفة.

ومن ناحيته، قال محافظ الجيزة، إن الفترة الحالية تشهد التشغيل التجريبى للعديد من المشروعات التى يجرى الانتهاء منها فى مركزى أطفيح والصف؛ تمهيدا لدخولها الخدمة الفعلية لتحسين وتطوير مستوى معيشة أهالينا فى القرى المستهدفة بالمركزين، وهناك جولات ميدانية على مدار الأسبوع لتلك المشروعات على أرض الواقع لحل أى مشكلات أو تحديات تواجه عمليات التنفيذ.

وشهد الاجتماع كذلك متابعة جهود المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم والتوسع فى إنشاء معارض "أهلا رمضان" بالمدن والمراكز والمناطق الأكثر احتياجا لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تتابع تنفيذ العديد من الخطط للتخفيف عن كاهل المواطنين عبر حزم الحماية الاجتماعية إلى جانب تكاتف جهود الأجهزة ممثلة فى القوات المسلحة ووزارات الداخلية والزراعة والتموين بالتعاون مع المحافظات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسب تتراوح مابين 25: 30%.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة التنسيق بين مديريات التموين والطب البيطرى والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق لرصد أية ممارسات احتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الأدمى.

ونوه بأن المحافظة تنسق مع الجهات المعنية للتوسع فى معارض "أهلا رمضان" وشهدت الفترة الماضية افتتاح 6 معارض ومن المقرر افتتاح 4 معارض أخرى خلال أيام بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، ووجود نحو 900 منفذ ثابت ومتحرك يتبع مختلف الجهات المساهمة للوصول إلى مختلف أنحاء المحافظة وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

وجدد المحافظ الإشارة إلى حملات الرقابة من الجهات المعنية بالمحافظة على المخابز البلدية والسياحية والتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار المحددة لرغيف الخبز.

الوزير وجه أيضا بضرورة متابعة نبض المواطنين فى الشارع والاستجابة الفورية إلى مشكلاتهم والعمل على حلها، مشددا على ضرورة الرد على الشكاوى الواردة بمنظومة الشكاوى الحكومية خلال المدة المحددة.

وحرص اللواء هشام آمنة على متابعة جهود المحافظة فيما يخص تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، لافتا إلى أنه جرى البدء فى توريد كميات كبيرة من الأشجار المخصصة للمحافظة ضمت 400 ألف شجرة سيتم زراعتها فى الشوارع والميادين والحدائق المركزية بالمحافظة، موجها بالتوسع فى تنفيذ المشروعات الخضراء الذكية صديقة البيئة بالمحافظة لتعزيز مواجهة التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية فى الهواء.

وشهد اللقاء أيضا استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة وخاصة تطوير الطرق الداخلية والرئيسية وخطط الرصف وإنشاء بعض المحاور الجديدة وتطوير المناطق غير المخططة والأسواق بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم.

كما وجه وزير التنمية المحلية، برفع معدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من المشروعات المتبقية مع إلزام الشركة المنفذة للأعمال بالجدول الزمنى المحدد مع مراعاه الجودة فى التنفيذ.

وفيما يتعلق بمنظومة المتغيرات المكانية مع محافظ الجيزة، شدد الوزير على سرعة تنفيذ قرارات الإزالة لحالات وحدة المتغيرات المكانية ورصد أى تعديات على الأراضى الزراعية أو الأراضى أملاك الدولة وإزالتها فورا فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.