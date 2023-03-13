«التعليم» تعلن منح 217 ألف معلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقى

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاثنين، قرارا وزاريا رقم (55) لسنة 2023، بمنح عدد 139 ألفا و386 من أعضاء هيئة التدريس شاغلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف للأخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى؛ طبقا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وذلك اعتبارا من 2023/1/1.





كما أصدر الوزير، قرارا وزاريا رقم (56) لسنة 2023، بمنح عدد 77 ألفا و994 من أعضاء هيئة التدريس شاغلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى؛ طبقا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وذلك اعتبارا من 2022/1/1. ونص القرار على أن يصدر المحافظون -كل فى نطاق اختصاصه- القرارات اللازمة لنقل أعضاء هيئة التعليم شاغلى وظائف المعلمين، وكل ما يعادلها من وظائف -بعد التحقق من استيفائهم باقى متطلبات النقل- إلى التخصصات والمواد الأخرى، والوظائف، والمراحل التعليمية المختلفة المستحقة لكل منهم.

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