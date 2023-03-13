رئيسة وزراء الدنمارك: نهنئ مصر على نجاحها فى استضافة مؤتمر المناخ COP27

جدة - نرمين السيد - وأضافت رئيسة وزراء الدنمارك فى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، أنها تناولت مع الرئيس عبد الفتاح السيسى العديد من القضايا المهمة أبرزها الخاصة بالطاقة والهجرة غير الشرعية والتحديات العالمية التى نواجهها، مؤكدة أن مصر شريك مهم للاتحاد الأوروبى فى ملف الهجرة غير الشرعية.
وأشارت رئيسة وزراء الدنمارك إلى أن العديد من الأشخاص في إفريقيا يدفعون ثمن الأزمة الروسية الأوكرانية.
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