السيسى: نبذل جهودا كبيرة من أجل الاستفادة من كل نقطة مياه

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، إنه تحدث مع رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن"، عن أهمية العمل على إيجاد حلول لملف الهجرة غير الشرعية، وحول أهمية الوصول إلى إيجاد حل للأزمة الروسية الأوكرانية بما يساهم فى خفض التوتر.





وأضاف خلال حديثه فى مؤتمر صحفى مع رئيسة وزراء الدنمارك، أن مصر تبذل جهودا كبيرة من أجل الاستفادة من كل نقطة مياه. وشدد الرئيس على أن هناك تفاهم من رئيسة وزراء الدنمارك حول ضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، "ميتا فريدركسن" رئيسة وزراء الدنمارك التى تقوم بزيارة لمصر لمدة ثلاثة أيام.

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