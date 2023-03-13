السيسى: يجب إيجاد حلول للأزمات القائمة دون التدخل فى الشؤون الداخلية للدول

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس، فى كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى جمعه برئيسة وزراء الدنمارك، أنه تحث خلال لقائه معها عن أهمية العمل على إيجاد حلول لملف الهجرة غير الشرعية.
وتابع رئيس الجمهورية: تحدثنا مع رئيسة وزراء الدنمارك على المستوى الثنائى فى أهمية تطوير العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، والفرصة الموجودة فى مصر سواء موقعها الجغرافى او البنية الأساسية المتطورة ووجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسمح بالتعاون كثيرا فى مجال النقل والشحن البحرى، ومستعدون أن نقدم فى مصر كل التسهيلات لعمل الشركات الدنماركية بما لها من خبرة عالمية فى هذا المجال.
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