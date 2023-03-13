قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يوليو 2023

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده العميد محمد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيها إلى الشروط الآتية:

أولا: حملة المؤهلات العليا:

مواليد الفترة من 1 / 7 حتى 31 / 12 من جميع السنوات حتى عام 2002 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول سبتمبر 2022 حتى أخر يناير 2023، خريجى كليات الطب "البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض" الذين أنهوا سنة الامتياز / مدة التدريب خلال الفترة من أول سبتمبر 2022 حتى آخر يناير 2023، وكذا مواليد الفترة من 1 / 7 حتى 31 / 12 من عام 2003 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2022 إلى آخر يناير 2023، ومن تخلف عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارا من يوم 12 / 04 / 2023، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 06 / 05 وحتى 20 / 05 / 2023.

ثانيا: حملة المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد الفترة من 01 / 07 حتى 31 / 12 من جميع السنوات حتى عام 2002 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول أغسطس 2022 حتى آخر يناير 2023، ومواليد الفترة من 01 / 07 حتى 31 / 12 من مواليد عام 2003 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2022 إلى آخر يناير 2023، ومن تخلف عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 09 / 05 / 2023، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 21 / 05 وحتى 24 / 05 / 2023.

ثالثا: حملة المؤهلات المتوسطة

مواليد أشهر "يوليو / أغسطس / سبتمبر" عام 2003 الحاصلون على مؤهل متوسط حتى العام الدراسى 2021/2022، وكذا مواليد أشهر (يوليو / أغسطس / سبتمبر) من مواليد جميع السنوات حتى عام 2002 وما قبلها من خريجى العام الدراسى 2021 / 2022، ومن تخلف عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 25 / 03 / 2023، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 04 / 04 وحتى 03 / 05 / 2023.

رابعا: غير ذوى المؤهلات

مواليد اشهر "يوليو / أغسطس / سبتمبر" من عام 2003 ومن تخلف عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 15 / 05 / 2023، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 25 / 05 وحتى 07 / 06 / 2023.

* المستندات المطلوبة:

- بطاقة الرقم القومى.

- بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية "6 جند".

- أصل شهادة الميلاد.

- صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب.

- فصيلة الدم.

- أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات، بالإضافة إلى شهادة الإمتياز/ التدريب لخريجى كليات الطب "البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض".

- وثيقة الزواج للمتزوجين.

- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها.

- خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه.

- قرار التعيين "المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين".

* الإجراءات والتيسيرات التى تقدم لأبناء المحافظات النائية:

يتم دفع لجان تجنيدية دوريا لتسوية المواقف التجنيدية لأبناء المحافظات النائية (شمال سيناء، جنوب سيناء، مرسى مطروح، حلايب، شلاتين، أبو رماد، وادى العلاقى) وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية فى أماكن تواجدهم بدون مقابل مادى وذلك تيسيرا على أبناء هذه المحافظات.

* إرشادات هامة لشبان التجنيد:

من له الحق فى الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء عليه التقدم إلى منطقة التجنيد التابع لها ومعه المستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك

- الحاصلون على مؤهلهم الدراسى من الجامعات والمعاهد الخاصة يعتد بتاريخ اعتماد النتيجة من الوزير المختص

- زواج الشاب من أجنبية لا يعفيه من آداء الخدمة العسكرية ويتم عرض موقفه على الجهات المختصة قبل التحاقه بالخدمة العسكرية

– كما نؤكد على ضرورة معادلة الشهادات لخريجى الكليات والمعاهد العليا الخاصة من إدارة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات

- والشهادات غير المعادلة سيتم معاملة خريجيها تجنيديا طبقا لآخر مؤهل سبق حصولهم عليه – يتم الاستعلام عن شهادات المؤهل المقدمة من ذوى المؤهلات "متوسطة / فوق متوسطة / عليا" من وزارتى "التعليم العالى / التربية والتعليم".

- الإبلاغ الفورى عن الأشخاص الذين يوهمون الشباب بقدرتهم على مساعدتهم للالتحاق بالقوات المسلحة ويبتزونهم ماديا فى سبيل ذلك والحذر من التعامل معهم.

يذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالى: "https://tagned.mod.gov.eg".

كذلك بريد إلكترونى آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى:

"[email protected]"، وخدمة الإستعلام الصوتى على الأرقام الآتية: "26351195 / 02 - 26339581 / 02"، بالإضافة إلى رقم الخدمة الصوتية المختصر للمركز الإلكترونى ورقمه "15499".