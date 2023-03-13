السيسى: مستعدون لتقديم كل التسهيلات للشركات الدنماركية خلال عملها فى مصر

جدة - نرمين السيد - رحب الرئيس عبدالفتاح السيسى، برئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن والوفد المرافق لها فى مصر، قائلًا: «سعداء بوجودكم فى مصر، وبمرور 65 عاما على إقامة العلاقات بين مصر ومملكة الدنمارك».





وأضاف السيسى، فى كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى جمعه برئيسة وزراء الدنمارك، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»: «أقدر جدا المباحثات التى تمت اليوم، وحجم التفاهم الذى لمسته أثناء حديثنا على المستويين الثنائى والوفدين الرسميين». وتابع رئيس الجمهورية: «تحدثنا مع رئيسة وزراء الدنمارك على المستوى الثنائى فى أهمية تطوير العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، والفرصة الموجودة فى مصر سواء موقعها الجغرافى او البنية الأساسية المتطورة ووجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسمح بالتعاون كثيرا فى مجال النقل والشحن البحرى، ومستعدون أن نقدم فى مصر كل التسهيلات لعمل الشركات الدنماركية بما لها من خبرة عالمية فى هذا المجال».

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