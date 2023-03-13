قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر للانضمام لصفوف القوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده العميد محمد صبحى مهنا، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أشار فيها إلى الشروط والفئات المطلوبة للتطوع كالآتى:

الحاصلون على الشهادة الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية / المهنية / الرياضية) على أن لا تقل النسبة المئوية لمجموع الدرجات عن 60%، وبالنسبة لقصاصى الأثر من الحاصلين على الابتدائية – راسبى الإعدادية – الإعدادية (درجة النجاح فقط) من مواليد ومقيمى محافظتى (قنا / أسوان) والمناطق الصحراوية بنطاقهم، وأن لا يقل السن عن 15 عاما ولا يزيد عن 25 عاما عند الإلتحاق بالقوات المسلحة فى أول يناير 2024 ولا يقل عن 17 عاما لقصاصى الأثر، وأن لا يقل الطول عن 170 سم.

بالإضافة إلى الشروط العامة للتطوع كالآتى:

- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.

- من أبوين مصريين.

- ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.

- أن يجتاز كل الاختبارات المقررة.

- استيفاء البيانات المطلوبة (على موقع إدارة التجنيد والتعبئة).

- ألا يكون متخلفا عن التجنيد أو غير لائق طبى للخدمة العسكرية أو سبق رفده من الخدمة العسكرية أو أى منشأة تعليمية عسكرية.



أولا: أسلوب التقديم:

يسجل الشاب بياناته على موقع إدارة التجنيد والتعبئة على العنوان التالى:

(https://tagcand.mod.gov.eg) اعتبارا من 15 / 03 / 2023 وحتى 04 مايو 2023 وطباعة نموذج طلب الإلتحاق والمحدد به التوقيت المقرر لسحب الملف من أماكن صرف الملفات بمناطق التجنيد والتعبئة وأقسام التجنيد بالمحافظات الغير متواجد بها مناطق تجنيد اعتبارا من 01 / 04 / 2023 وحتى 08 / 05 / 2023، ويتم صرف ملفات قصاصى الأثر من مكتب مخابرات وأمن حرس الحدود بأسوان، ثم استكمال البيانات بالملف واستيفاء المستندات المطلوبة والتقدم بها إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها اعتبارا من 03 / 04 / 2023 حتى 10 / 05 / 2023، وبعد قبول الملف مستكمل ومراجعته بكل الشروط يتم تحديد توقيتات الاختبارات لكل شاب وتتوالى نتائج الاختبارات تباعا وتوقيت الإختبار التالى بواسطة رسائل SMS على رقم التليفون المسجل بطلب الالتحاق.

ثانيا: المستندات المطلوبة عند التقدم:

- صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة وأصل بيان نجاح بالدرجات معتمد ومختوم على أن يتم تسليم أصل المؤهل (الاستمارة أو الشهادة) عند الالتحاق.

- شهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار، موضحا بها الرقم الثلاثى لمن أتم سن 15 سنة.

- صحيفة الحالة الجنائية للشاب لم يمضى على استخراجها أكثر من ثلاثة شهور وصورة منها.

- (2) صورة بطاقة الرقم القومى للشاب فى حالة بلوغه سن 15 سنة.

- (2) صورة بطاقة الرقم القومى للوالد أو ولى الأمر والوالدة (سارية).

- (8) صورة فوتوغرافية حديثة مقاس 4 * 6 سم ألوان.

- صورة من الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد.

- أصل إثبات قيد معتمد ومختوم للطلبة المقيدين (بالمدارس / المعاهد/ الكليات).

- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى معتمدة ومختومة فى حالة حصول الشاب على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية.

ثالثا: المستندات المطلوبة بعد اجتياز الكشف الطبى:

- صحيفة الحالة الجنائية للوالد أو ولى الأمر لم يمضى على استخراجها أكثر من (3) شهور وصوره منها.

- بيان قيد عائلى مميكن للوالد لم يمضى على استخراجه أكثر من (3) شهور وصوره منه.

- (2) كارت عائلى للأسرة مقاس 10 * 15 سم خلفية بيضاء.