البحوث الفلكية تكشف: شهر رمضان 29 يوما وعيد الفطر الجمعة 21 أبريل المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 01:27 مساءً - كشف الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه طبقا للحسابات الفلكية ، سيكون شهر رمضان لعام 1444 هجريا 2023 ميلاديا، 29 يوما.

جاء ذلك خلال الندوة العلمية التى ينظمها المعهد القومى للبحوث الفلكية، اليوم الإثنين، تحت عنوان" هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية"، بمقر المعهد تحت رعاية الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية .

وأضاف أستاذ أبحاث الشمس، أنه طبقا للحسابات الفلكية، يكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023م وصلاته عند الساعة 5:47ص في القاهرة.

وأشار إلى أنه استعدادا لشهر رمضان يتم التجهيز لـ 7 لجان على مستوى الجمهورية، موضحا أن كل لجنة تضم عضوا من المعهد وعضوا من هيئة المساحة وعضوا من دار الإفتاء وعضوا من مشيخة الأزهر.

وأضاف أن قرار بداية الشهر يكون لفضيلة مفتى الجمهورية، لافتا إلى أن المعهد يصدر دليلا فلكيا سنويا يوضح كل الحسابات الفلكية للأشهر الهجرية.

وفقا للحسابات الفلكية، فإن هلال شهر رمضـان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444هـ الموافق 21/3/2023م (يوم الرؤية).